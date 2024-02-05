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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

برخص التراب.. أفضل موبايل Nokia بدل سامسونج وأوبو

Nokia G21
Nokia G21

تُعرف هواتف نوكيا بمتانتها وأداءها القوي، مما يجعلها خيارًا مرغوبًا للعديد من المستخدمين ومع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر، يبحث الكثيرون عن هواتف Nokia بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة.

في هذا التقرير، سنستعرض أفضل هاتف Nokia في مصر بسعر رخيص ومواصفات جيدة.

Nokia G21

1. Nokia G21:

 

• السعر: يبدأ من 4999 جنيه مصري

• المواصفات: شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة، معالج Unisoc T606، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، بطارية بسعة 5050 مللي أمبير، نظام تشغيل Android 11.

مميزات Nokia G21:

• سعر رخيص: مناسب لجميع الميزانيات

• شاشة كبيرة: مناسبة لمشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب

• بطارية قوية: تدوم طوال اليوم

• كاميرا جيدة: تلتقط صورًا وفيديوهات بجودة جيدة

• نظام تشغيل حديث: Android 11

• تصميم متين: مقاوم للصدمات والخدوش

Nokia G21

عيوب Nokia G21:

• معالج غير قوي: قد لا يناسب الألعاب الثقيلة

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) صغيرة: قد تؤدي إلى بعض التأخير

• سعة تخزين داخلية صغيرة: قد تحتاج إلى بطاقة ذاكرة خارجية

يُعد هاتف Nokia G21 خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف Nokia بسعر رخيص ومواصفات جيدة.

 

نصائح:

 

• قارن بين الأسعار في مختلف المتاجر قبل الشراء.

• ابحث عن عروض وخصومات على هاتف Nokia G21.

• تأكد من حصولك على ضمان على هاتفك.

 

ملاحظة:

 

قد تختلف الأسعار والعروض والخصومات مع مرور الوقت.

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