الأهلي يرفض رحيل محمد عبد المنعم إلى نادي قطر

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن رفض رحيل اللاعب محمد عبد المنعم إلى نادي قطر القطري.



وكتب أحمد حسن:"مصدر : الأهلي يغلق باب رحيل محمد عبد المنعم إلي قطر القطري".



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافساتالمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17 أو 18 فبراير الجاري، في الجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، في الجزائر، ولكن تمتأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.