شعبة الأدوية تكشف أسباب تحريك أسعار 1500 نوع .. فيديو

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل تحريك أسعار 1500 صنف نوع دواء.

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي ولها بعد اجتماعي.

أضاف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك بعض السلع المسعرة جبريا في مصر ومنها الدواء والبنزين والخبز المدعم"، لافتا: "الدواء تسعيرة جبرية بمعنى أنه لو ارتفعت التكلفة لا تستطيع رفع سعره إلا بالرجوع إلى هيئة الدواء المصرية".

أشار: "الوضع السياسي في المنطقة وتداعيات الحرب والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أثرت بشكل كبير، إضافة لمشكلة سعر الصرف محليا تؤثر على قطاع الأدوية"، موضحا: "المستجدات في باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة أثرت على استيراد مواد خام عبر البحر، وبالتالي الحل البديل لجلب المواد الخام هو الاعتماد على الطيران وهو في حد ذاته مكلف، بما يضيف أعباء على الصناعة".

أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية،: "لدينا صناعة محلية، ولدينا تطوين صناعة في مصر، ونغطى 94% من احتياجات البلد وهي أعلى نسبة على مستوى العالم".