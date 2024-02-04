رقابة مشددة.. رئيس شعبة الأدوية يحذر من إغلاق أي صيدلية تخزن الدواء

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن هيئة الدواء تراقب الأسواق وإذا تم رصد أي صيدلية يتم تخزينها يتم غلقها بالكامل، لافتا إلى أن العديد من الأدوية لها بدائل عديدة، وعلى سبيل المثال دواء "الباراستيمول" يُنتج من 50 شركة لكن الاسم التجاري له معروف بين الناس بهذا الاسم.

أزمة دواء الغدة تم حلها

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه في حال وجود نقص في أي دواء يمكن الوصول له من خلال البدائل، موضحا أن أزمة دواء الغدة تم حلها في الوقت الحالي بشكل واضح من خلال الأدوية البديلة.

وتابع أنه تم رصد عدد من الأدوية يتم تداولها في دول الجوار مجهولة المصدر، وهيئة الدواء تعلم جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها، وتعلم حجم الأدوية والإنتاج في كافة المصانع، وإذا تم ملاحظة اي معدلات سحب في أي صيدلية أو مخزن تتحرك الجهات الرقابية إذ أن الدواء مسألة أمن قومي.