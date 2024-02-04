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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل أفريقية النواب: تعميق التصنيع المحلي للخامات يضاعف الصادرات الدوائية

محمد سليم وكيل لجنة
محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

أعلن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب تأييده التام لتصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف التى أكد فيها على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من مستلزمات ومدخلات الإنتاج في صناعة الأدوية التي تعد أمناً قومياً ، مشيداً بتوقيع عقد تصنيع مشترك لتوطين صناعة المواد الخام للصناعات الدوائية والغذائية بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع وشركة أي فارما للأجهزة الطبية (ذ.م.م.).

واعتبر " سليم " فى بيان لها أصدره اليوم هذه الاتفاقية بأنها خطوة جادة لمواجهة مشكلة توطين المواد الخام الداخلة فى الصناعات الدوائية ، مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة وضع خطط وسياسات عاجلة لتوطين صناعات المواد الخام الدوائية خلال المرحلة القادمة لمواجهة مشكلات نقص بعض الأصناف الدوائية ولمضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.

وقال الدكتور محمد سليم: إن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق النجاح فى توطين المواد الخام للصناعات الدوائية ، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الهدف سيعود بمكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية الخاصة باستيراد المواد الخام الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية وجعل مصر مركز اقليمى كبير لتوطين وتعميق مثل هذه الصناعات الاستراتيجية.

مدخلات الإنتاج صناعة الادوية رئيس الهيئة العربية للتصنيع شركة أي فارما الحكومة

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