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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور أبو العينين.. صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT Arabic

صدى البلد توقع بروتوكول
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT Arabic

وقعت شبكة قنوات صدى البلد الإعلامية، بروتوكول تعاون مع شبكة RT  الروسية قناة RT Arabic، للتعاون الإعلامي بينهما خلال الفترة القادمة، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات صدى البلد، والإعلامية مايا مناع مدير قناة RT Arabic.

وأشاد النائب محمد أبو العينين، خلال حفل التوقيع، بأهمية التعاون الإعلامي بين صدى البلد وما تمثله من كونها واحدة من أهم الشبكات الإعلامية في مصر وقناة RT Arabic، وما سيسفر عنه هذا البرتوكول من تعاون كبير بين المؤسستين الإعلاميتين، وفي ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، مؤكدا أنه سيكون إضافة قوية للجانبين لاستفادة كل منهما من الإمكانيات التي توفرها الشبكة الأخرى وفقا لما تضمنته بنود اتفاق التعاون.

وأكد "أبو العينين" أن شبكة قنوات صدى البلد تمتلك مجموعة من كبار الإعلاميين المصريين الذين لهم متابعة كبيرة في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، في مقدمتهم الإعلامي الكبير أحمد موسى والكاتب والصحفي والإعلامي مصطفى بكري، والإعلامية عزة مصطفى، والإعلامي حمدي رزق، الذين تحقق حلقاتهم مشاهدات عالية وتأتي عليها ردود متابعة كبيرة من مصر وخارجها، بجانب الموقع الإخباري الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد صبري ويحقق انتشارا كبيرا وتغطية صحفية متعمقة للأحداث المحلية والعالمية.

واعتبر "أبو العينين" أن بروتوكول التعاون بين صدى البلد وقناة RT Arabic، هو بداية لمرحلة مهمة من التعاون بين الشبكتين، معربا عن تطلعه أن تكون بمثابة انطلاقة لشراكة أوسع مع العديد المؤسسات الإعلامية الدولية، ومشددا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والتطور المستمرة لتقديم خدمة إعلامية مهنية قادرة على تلبية متطلبات الشعوب والتنمية.

من جانبها، أشادت مايا مناع مدير قناة RT Arabic، بأهمية توقيع بروتوكول التعاون مع شبكة قنوات صدى البلد، وما تمتلكه من قدرات وكفاءات إعلامية، وما يتمتع به موقعها الإخباري من متابعة دقيقة ومستمرة للأحداث المحلية والعالمية، مؤكدة أن هذا التعاون بمثابة انطلاقة حقيقية للعديد من المشروعات الإعلامية التي تجمع بين الشبكتين في ظل العلاقات الوثيقة بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية.

وأوضحت أن RT Arabic علمت على العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية التي تظهر التعاون المصري الروسي من خلال تقديم برامج وأعمال وثائقية عن التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدة أن توقيع البروتوكول يدشن مرحلة جديدة وتقديم أعمال مشتركة بين شبكة قنوات صدى البلد وقناة RT Arabic.

صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
الإعلامية مايا مناع
الإعلامية مايا مناع
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
صدى البلد توقع بروتوكول تعاون مع RT الروسية
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

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