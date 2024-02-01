مصطفى بكري: تكريم أبو العينين كرائد الصناعة الأول في إفريقيا تشريف لمصر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تكريم مؤتمر الرخاء الأفريقي، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب كأفضل رجل صناعة في قارة أفريقيا، تكريما لمصر، لأنه لم يكن التكريم الأول، ولكن تعبيرا عن تقدير إفريقيا لدور النائب محمد أبو العينين.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النائب محمد أبو العينين، تحدث عن حجم التنمية في مصر، وتحدث عن غزو الصحراء والمدن العمرانية الحديدة التي تم بنائها وكيف تحولت الصحراء لمكان للزراعة والتنمية والبناء.

العالم يققف احتراما بدور البنائين

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن العاصمة الإدارية الجديدة، هي خير دليل على معدلات التنمية التي تتم، معلقا “العالم يققف احتراما لدور البنائين في ذلك”.