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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بمؤتمر الرخاء الأفريقي

سفير مصر بـ«غانا»: حصول محمد أبوالعينين على جائزة رائد الصناعة الأول بأفريقيا «إنجاز وطني»|فيديو

تكريم النائب محمد
تكريم النائب محمد أبو العينين في مؤتمر الرخاء الأفريقي

علّق السفير أيمن الدسوقي سفير مصر في غانا،  على حصول النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب على جائزة رائد الصناعة الأول في أفريقيا بمؤتمر الرخاء الأفريقي.

 

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وقال  أيمن الدسوقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أفتخر بالجائزة التي حصل عليها أبو العينين وهو إنجاز وطني".

 

وأضاف أيمن الدسوقي: "حصول مصري على جائزة رائد  الصناعة في أفريقيا في ظل منافسة كبيرة مع عدد كبير من رجال الصناعة بأفريقيا يعتبر تقديرًا كبيرًا لمصر والتطور الذي تشهده الصناعة المصرية".

 

 وتابع الدسوقي: "تكريم أبو العينين حدث في ظل وجود عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ورجال أعمال من مختلف دول القارة".

 

 وتابع أيمن الدسوقي: "ردود فعل إيجابية في غانا بعد فوز محمد أبو العينين بجائزة رائد الصناعة الأول في أفريقيا".

مصر غانا أبو العينين الصناعة اخبار التوك شو

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