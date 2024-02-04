جهاز دمياط الجديدة يطرح قطع أراضي إستثمارية

أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ إستثمارية بأنشطة تجارية إدارية فندقية ترفيهية وتعليمية وصناعية ، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة ، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى يوم 15 من شهر فبراير الجارى.

وجاء في بيان صادر عن جهاز تعمير دمياط الجديدة، انه في إطار دعم الإستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين أوضح رئيس الجهاز، أنه تم إتاحة عدد ( ٢ ) قطعة أرض بمنطقة بيت الوطن غرب المدينة بنشاط تجارى إدارى فندقى ترفيهي ، القطعة الأولى بمساحة 4889 مترا مربعا، سعر المتر 31635 جنيه ، بينما القطعة الثانية بمساحة 4972 مترا مربعا وسعر المتر 31635 جنيه ، بإشتراطات بنائية معامل الإشغال 1.2، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع 13 م والردود 6م من جميع الإتجاهات ، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدني، وإستيفاء كافة الموافقات اللازمة للمشروع، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز ، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

كما أضاف رئيس الجهاز أنه تم أيضا إتاحة عدد ( ٢) قطعة أرض لإقامة نشاط صناعات ماعدا الدوائى والغذائى بمنطقة جنوب المنطقة الصناعية بالمدينة ، الأولى بمساحة 1542 مترا مربعا، القطعة الثانية بمساحة 2188 مترا مربعا ، سعر المتر 1670 جنيه ، بنسبة بنائية 65% من مساحة قطعة الأرض ، وأقصى إرتفاع 15م طبقا للإشتراطات ، والردود لايقل عن 2.5م من جميع الجهات ، ويمكن البناء على الصامت من جانب واحد ، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدني ، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز ، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

وأشار رئيس الجهاز، أنه تم أيضا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بالمجاورة( ٢٩ ) بمركز الحى الخامس لإقامة مدرسة بمساحة 9583مترا مربعا، سعر المتر 5410 جنيه ، بنسبة بنائية لا تتعدى 3% من مساحة قطعة الأرض ، و بإرتفاع أرضي+ دورين بما لا يتعدى قيدالإرتفاع 12 متر ، والردود لايقل عن 6متر من جميع الجهات ، مع الإلتزام بالشروط الخاصةبالحماية المدنية وهيئةالأبنيةالتعليمية ، وأن يتم تقديم المستندات والرسومات بعد إعتمادها من هيئة الأبنية التعليمية ، ولا يسمح بعمل فصول دراسية أو معامل بالبدروم ، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز ، وأن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، ليتمكن راغبي الاستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني https://assign.newcities.gov.eg ، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.