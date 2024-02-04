عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بشرباص

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها،  لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ١٢ حالة تعدِ على أملاك الدولة بقريةشرباص بمركز فارسكور

أضافت " محافظ دمياط " أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة ١٢٢ حالة باجمالى مساحة ١٣٥.٠٥متر مربع بمناطق مختلفة منذ انطلاق  المرحلةالأولى من الموجة ، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

دمياط إزالة التعديات على أملاك الدولة إزالة التعديات الإدارة العامة للموارد المائية والرى التعديات على أملاك الدولة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط منال عوض محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ترشيحاتنا

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أفضل هواتف 2024: منافسة شرسة لـ iPhone 15 بسعر أقل بكتير

سر هجمات سوريا والعراق.. بايدن يتوعد الحرس الثوري الإيراني

الديربي الإسباني.. ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف على أتلتيكو في الشوط الأول

سجل هدفين.. حجازي يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة

ليفربول يتيم من غيره.. ساويرس يرد على منتقدي محمد صلاح| القصة كاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ