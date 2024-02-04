دمياط .. إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة بشرباص

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ١٢ حالة تعدِ على أملاك الدولة بقريةشرباص بمركز فارسكور

أضافت " محافظ دمياط " أن الحالات التى تم إزالتها اليوم تتبع ولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، مضيفة أيضًا أنه تم إزالة ١٢٢ حالة باجمالى مساحة ١٣٥.٠٥متر مربع بمناطق مختلفة منذ انطلاق المرحلةالأولى من الموجة ، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.