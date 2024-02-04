تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 15 سفينة، وغادرت 11 سفينة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4 آلاف و371 شاحنة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم "الأحد"، أن الميناء استقبل السفينة ( WADI TIBA ) المصرية القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 66 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية ، وذلك في إطار جهود الدولة والتأكيد على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.



وأضاف المركز أن الميناء استقبل 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و 779 طن قمح متجهة إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي ، وقطار أخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادمة من السخنة ، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 84 ألفا و587 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123 ألفا و935 طنًا .

وأشار إلى أن الصادرات بلغت 19087 طنا ، فيما بلغ الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و753 طنا من بينها 17 ألفا و274 طن ذرة ، 4 آلاف و112 طن قمح ، و2723 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بوزن 1112 طنا ، لافتا إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 363 حاوية مكافئة، وبلغت الحاويات الواردة 80 حاوية مكافئة ، في حين بلغت حاويات الترانزيت 1811 حاوية مكافئة.