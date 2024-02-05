الهيئة العامة للكتاب: معرض القاهرة الأول جماهيريا على مستوى العالم

قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنّ هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب استثنائية ومتميزة تضاف إلى الرصيد المتميز للمعرض، فهو أكبر معرض جماهيري على مستوى العالم.

وأضاف "بهي الدين"، في مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلاميتين أية كفوري وشيرين غسان، أنّ المعرض تخطى أمس الأحد حاجز الـ4 ملايين زائر، مشددًا على أن هذا الرقم قياسي يضاف إلى أرقامه، ولافتًا غلى أن عددا كبيرا من الدول ودور النشر تشارك في المعرض هذا العام بواقع 70 دولة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنّ هذه المشاركة الواسعة تعني أن المعرض أصبح أكثر ريادة إقليميا وعربيا ودوليا، ولكن اللافت في هذه الدورة عندما رفع المعارض شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، كانت ثمة رؤية حقيقية للفعاليات الثقافية التي يتميز بها المعرض طوال تاريخه.

وأكد، أن المعرض طوال تاريخه حريص على وجود زخم من الفعاليات الثقافية، حيث يتضمن سساحات ثقافية تُطرح فيها الرؤى والنقاشات وقضايا فكرية وإبداعية كثيرة، كما شاركت فيه خلال هذه الدورة نخبة متميزة من الكتاب المصريين والعرب والعالمييين.

