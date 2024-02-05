غرفة بورسعيد التجارية: نصف مليون جنيه لسداد مصروفات 1038 طالبا من الأولى بالرعاية

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه لسداد المصروفات الدراسية للطلاب الأولى بالرعاية في بورسعيد.

أشار محمد سعده، إلى أن وزارة التجارة والصناعة اعتمدت قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد بتخصيص نصف مليون جنيه لسداد المصروفات الدراسية لـ 1038 طالبا من الأسر الأولى بالرعاية طبقا للكشوف الواردة من مديرية التربية والتعليم.

وأكد على أنه جرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم في هذا الشأن لضمان وصول المبلغ إلى مستحقيه من أبنائنا الطلاب، وذلك في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.