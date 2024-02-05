محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث| صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها محافظة بورسعيد مؤخرًا.

وأكد محافظ بورسعيد، أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث قرب علي الانتهاء ،مؤكدا علي تكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

مجمع الصناعات المغذية جنوب بورسعيد 1000253601 1000253599 1000253604 1000253605 1000253602 1000253603 1000253608 1000253606 1000253607

وأشار المحافظ أن مجمع الصناعات الثالث يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) بمساحات مختلفة لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.