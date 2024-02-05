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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: قرب انتهاء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث| صور

مجمع الصناعات المغذية
مجمع الصناعات المغذية جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها محافظة بورسعيد مؤخرًا.

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وأكد محافظ بورسعيد، أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث قرب علي الانتهاء ،مؤكدا علي تكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

مجمع الصناعات المغذية جنوب بورسعيد

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وأشار المحافظ أن مجمع الصناعات الثالث يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) بمساحات مختلفة لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

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