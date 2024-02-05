محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة | صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة بالضواحي، وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والنقل.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بالمناطق السكنية خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في أعمال رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة و رصف ووضع الاسفلت بالشوارع الداخلية للمنطقة، وعمل بالوعات للأمطار، و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة و زيادة نسبة المسطحات الخضراء، وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة.

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ووجه محافظ بورسعيد بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال تطوير منطقة زمزم القديمة، والمتابعة الميدانية أولا أول، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن التطوير.