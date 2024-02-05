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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة | صور

زمزم القديم بضواحى
زمزم القديم بضواحى بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة بالضواحي، وذلك بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والنقل.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بالمناطق السكنية خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية.

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وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء في أعمال رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة و رصف ووضع الاسفلت بالشوارع الداخلية للمنطقة، وعمل بالوعات للأمطار، و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة و زيادة نسبة المسطحات الخضراء، وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة.

زمزم القديم بضواحى بورسعيد

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ووجه محافظ بورسعيد بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال تطوير منطقة زمزم القديمة، والمتابعة الميدانية أولا أول، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن التطوير.

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