عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قدراتها فائقة.. هواتف من أوبو Oppo تتخطى مليون طلب مُسبق للشراء

هاتف أوبو Find X7
هاتف أوبو Find X7 Ultra

أعلنت شركة Oppo أوبو الصينية أن مبيعات هاتفي Find X7 Ultra و Find X7 قد تخطت مليون طلب مُسبق للشراء في أيام قليلة، حيث تعد الهواتف من الفئة الرائدة وتتمع بعدد من الإمكانات الفائقة أبرزها معالج قوي يقدم أداءً مميزًا. 

 

وصرح بيلي تشانج، رئيس التسويق والمبيعات والخدمات الخارجية في شركة أوبو، بأن هناك بالفعل إقبالًا كبيرًا من المستخدمين على الهواتف مما جعلها تتخطى مليون طلب مُسبق. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإنه على الرغم من الإقبال الكبير على الهواتف إلا أن جميع الطلبات المسبقة تمت في الصين، حيث أن الهواتف غير متوفرة حاليًا في أي سوق أخرى. 

 

ويعمل هاتف أوبو Find X7 Ultra، بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية والذي يعد أقوى معالج لهواتف الأندرويد ويأتي مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلي من نوع UFS 4.0.

 

ويحتوي هاتف أوبو Find X7 Ultra، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، مع كاميرا رباعية  جميعها بدقة 50 ميجابكسل، وأمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

Find X7 Ultra Find X7 هواتف Oppo شركة Oppo مبيعات Find X7 Ultra أوبو هواتف أوبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بعد انهيار الدولار.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين| فيديو

خست النص.. إطلالة صادمة لفنانة شهيرة والجمهور ينتقدها

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

علشان أرضي ربنا.. فنانة شابة تعلن الاعتزال

حلمي طولان يكشف مفاجأة مدوية عن ممول صفقات الزمالك

لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟.. شعبة المواد الغذائية توضح

انخفاضات كبيرة بسوق المعدن الأصفر.. شعبة الذهب تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

ترشيحاتنا

اختل توازنه.. مصرع سائق سقط من أعلى مول شهير في المقطم

القوة الشرائية تراجعت كثيرا.. غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد

رئيس غرفة صناعة الملابس: بدايات افتتاح الأوكازيون الشتوي ليست جيدة.. وهذه أسبابها

حكم من نسي الركوع ثم تذكره وهو ساجد؟.. أزهري يجيب

أول تعليق من محمد رمضان بعد تنصيبه سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

أخبار الفن| اعتزال نجمة شابة.. وأخرى شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب «رقص جريء»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسبة برمة| الهلال السعودي يسعى لخطف صلاح من الاتحاد.. وتوتنهام يزاحم ليفربول على الفوز بالبديل البرازيلي

حتى أبويا معرفش.. نجل هاني الناظر يكشف عن إصابته بهذا المرض

من الفضاء.. علاج جديد للقضاء على السرطان

رقص جريء.. فنانة شهيرة تتعرض لانتقادات شديدة من الجمهور

فيديو

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

أصالة تطرح النصف الثانى من ألبوم لحقت نفسى.. فيديو

تشتري ولا تبيع.. توقعات بتراجع جديد في أسعار الذهب

بشرى سارة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ