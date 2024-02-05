بورسعيد .. مسابقة حفظ القرآن الكريم تختتم منافساتها وإعلان النتيجة غدًا

اختتمت اليوم الإثنين مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني منافستها في فرعي حفظ القرآن الكريم والأصوات الحسنة، لتكون بذلك قد انتهت من كافة المنافسات التي شارك بها متسابقون من أكثر من 50 دولة حول العالم.

تستعد اللجنة العليا المنظمة للمسابقة والتي يرأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإعلان نتائج الفائزين بالمسابقة الدولية غدا الثلاثاء، في حفل يشارك به الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، ويحصل الفائزون بالمراكز الأولي علي جوائز المسابقة المالية وشهادات التكريم.

شارك في منافسات اليوم في حفظ القرآن الكريم: محمد سليمان عبدالله من أمريكا، وأمنية خالد علي عبدالعزيز من مصر، ومحمد مرشاد من سيريلانكا، وفي فرع الصوت الحسن: تنوير أحمد من بنجلاديش، وحسن محمد حسن هيكل من مصر، ومرشد قمر الدين من الفلبين، وأحمد سالم من تنزانيا، وعصام أحمد حسين من مصر، وحمزة سعيد من المغرب.

تكونت لجنة التحكيم من: الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، والدكتور محمد فلاح إسماعيل من الكويت، والدكتور صادق محمد عبد الله من اليمن، والدكتور محمد الشريف من ليبيا، والدكتور عبد السلام غلاب من تركيا، والدكتور علي زين من السودان، والدكتور سهيل اقبال من باكستان، والدكتور رمضان صيام من مصر، والدكتور جاسم الاميري من الامارات، والدكتور محمد علي من مصر، والدكتور طاهر العزواني من سلطنه عمان، والشيخ محمد فتح الله بيبرس من مصر، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي من مصر، والشيخ فهد بن علي العندسي من السعودية، والدكتور حسام صقر من مصر، والدكتور محمد العشي من مصر، والدكتور أحمد عبده من مصر.

مسابقة بورسعيد الدولية للقرٱن 1000254359 1000254326 1000254379 1000254413 1000254449 1000254406 1000254439 1000254428 1000254409 1000254390 1000254362 1000254385 1000254460 1000254372 1000254454 1000254433 1000254367 1000254444 1000254334 1000254353

تصدر نتائج المسابقة بعد انتهاء المنافسات مباشرة وذلك لأن المسابقة يتم ادارتها بشكل ممكين دون تدخل بشري لضمان الشفافية، وذلك بعد أن استمتع أهالي بورسعيد وسكان حي المناخ

بفاعليات المنافسات التي جرت بمسجد الحسين، وحرص علي حضورها المئات من الأهالي، للاستماع إلي الأصوات الرائعة التي شاركت.



يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني تحمل في هذا العام أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وإدارة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.