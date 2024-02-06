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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: القنوات المغرضة تحاول إثارة الفتنة.. ويكشف حقائق إزالات الجميل| تفاصيل

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد درءا للشائعات و توضيحآ للحقائق  وبناء علي مانشر علي مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المغرضة والمعادية للدولة المصرية بشأن وفاة احد قاطني ضاحية الجميل غرب بورسعيد اثناء تنفيذ اعمال ازالة المخالفات بمنطقة الجميل غرب بورسعيد انه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ صدر قرار المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية رقم ٢٣ بالموافقة علي اعلان منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد كمنطقة إعادة تخطيط مع الاخذ في الاعتبار الالتزام بالاشتراطات البيئية الواجب اتباعها

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وشدد محافظ بورسعيد على انه  تم ارسال اكثر من انذار لقاطني ضاحية الجميل يفيد بعدم تجديد مدة الترخيص بالاشغال واخلاء المنطقة وكذلك سحب القطع التي قام المرخص بالتصرف فيها بالمخالفة لشروط الترخيص

واضاف محافظ بورسعيد انه أثناء تنفيذ أعمال الإزالة بواسطة الجهة المنفذة توفي المواطن  عاطف عبد الفتاح شبراوي محمد بدران البالغ من العمر 39 عاما حيث كان متواجدا بالمنطقة بدون أن يكون لة اي عمل أو دور تنفيذي  ويقطن بدائرة قسم الزهور

واهاب محافظ  بورسعيد  بالمواطنين بعدم  ترديد الاكاذيب والشائعات حيث أن المحافظة لاتدخر جهدا في رفعة شأن الوطن وخدمة المواطنين في إطار سيادة القانون

              

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