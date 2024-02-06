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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متسابقو "الدولية لحفظ القرآن" لمحافظ بورسعيد: أكرمت حفظة القرآن أكرمك الله

ختام مسابقة القرآن
ختام مسابقة القرآن الكريم و الابتهال الدينى

حرص المتنافسون بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، على توجيه رسالة شكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك خلال حفل ختام المسابقة.


وقال الدكتور محمد الشريف رئيس الرابطة العالمية للجوائز القرآنية، إن  محافظ بورسعيد قدم الكثير خلال فاعليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظة كتاب الله، قائلا: 
أكرمت حفظة كتاب الله أكرمك الله، مؤكدًا أن هذا ليس حديثه وإنما لسان حال كل المتسابقين وأعضاء لجنة التحكيم ورؤساء المسابقات والجوائز الدولية في العالم.


واختتمت محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء فاعليات المسابقة الدولية وذلك في حفل كبير جري خلال تكريم الحاصلين علي المراكز الأولي، وحصل كل متسابق علي جائزة مسابقة بورسعيد الدولية وشهادة تكريم.

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يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني حملت في هذا العام أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا المنظمة، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام.

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