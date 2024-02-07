رمضان 2024.. حسن الرداد برفقة سلوى عثمان من كواليس مسلسل «محارب»|شاهد

نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو طريفًا من كواليس مسلسل “محارب” برفقة الفنانة سلوى عثمان عبر حسابه بتطبيق إنستجرام والمقرّر عرضه فى رمضان 2024.

وبدأ حسن الرداد تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد “محارب”، والمقرّر عرضه في رمضان 2024، ويجسد خلاله شخصية شاب اسمه عزيز محارب، قائلًا: الجمهور هيشوف ابن البلد اللي على حق، والعمل يحمل العديد من المفاجآت.

وتدور الأحداث حول في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال محارب



مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.



أحدث أعمال حسن الرداد



ومن المفترض أن يواصل حسن في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد يشارك من خلاله في موسم صيف 2024، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة القادمة وبالتحديد بعد موسم رمضان 2024، كما يشارك حسن الرداد في مسرحية التلفزيون والتي تضم مجموعة من بين أبرز النجوم حسن الرداد وإيمي سمير غانم كل من بدرية طلبة وأوس أوس ومحمود حافظ وسليمان عيد، تدور أحداث المسرحية في إطار الاثارة والتشويق حول الزوجين "حفظي" و"كروانة".