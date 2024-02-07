عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي .. تفاصيل

عدلي القيعي
عدلي القيعي

كشف  الإعلامي أمير هشام عن حالة من الغضب والارتباك داخل نادي الأهلي بعد تصريحات عدلي القيعي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام: حالة من الارتباك والغضب داخل الأهلي بسبب تصريحات عدلي القيعي.

 

وكان قد أعلن عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي عن تعيين مروان النايب في منصب مدير التعاقدات.

 

وقال "القيعي"، عبر قناة النادي الأهلي: "قررنا ترقية أمير توفيق للتفرغ لمنصب المدير التنفيذي للنادي، بجانب أننا خيرناه بين المنصبين، وقد اختار خطوة أعلى في مشواره الوظيفي".

 

وتابع: "مروان النايب هو مدير التعاقدات الجديد، وهي إحدى الإدارات التي يشرف عليها المدير التنفيذي، أمير توفيق".

 

وأكد “القيعي” أن اختيار النايب، جاء بعد المفاضلة بينه وبين عدة أسماء أخرى.

 

وأضاف: "النادي لا يفضل شخصية تابعة لإعلامي أو وكيل بعينه، وإنما شخصية عملها يتحدث عنها، حتى وإن تعرضت للانتقادات".

 

وأشار “القيعي” إلى أن أمير توفيق واجه انتقادات في أوقات سابقة، بسبب بعض الأمور التي لا تخضع لسيطرته.

أمير هشام عدلي القيعي عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي تصريحات عدلي القيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

وزير الري يعلن اقتراب مصر من الشح المائي.. وخبراء يكشفون الحقائق

ترشيحاتنا

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي .. تفاصيل

بعد غيابه 5أعوام.. محمود التهامي يُحيي الليلة الختامية لمولد السيدة زينب|شاهد

أمريكا تعلن رصد 4 طائرات عسكرية روسية بالمجال الجوي لولاية ألاسكا

اشتريه أونلاين| شاهد أول منزل قابل للطي .. لن تصدق سعره

باقي 8 أيام.. مد فترة التقديم في وظائف البريد 2024

أعشق التحديات.. ياسر حمد: لهذا السبب فضلت الانتقال لنادي الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورمال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة

داخل البحر.. رنا رئيس تستعرض جمالها بملابس جريئة

شاب يحقق أغرب رقم قياسي في اللعب على النت

مكشوف البطن.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ