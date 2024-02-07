حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس سيراميكا كليوباترا.. وهذه تفاصيل الصفقة الجديدة

كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم في النادي الأهلي كواليس عدم إتمام صفقة انتقال محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا لصفوف الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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حقيقة صفقة محمد بسام



وحاول الأهلي ضم محمد بسام من سيراميكا كليوباترا بعد تعرض محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

قبل أن يتجه الأهلي ليتعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقال “القيعي” عبر قناة ناديه: "حاولنا ضم محمد بسام ومنذ اللحظة الأولى كان هو الخيار الأوقع والأقرب لضمه".

وأضاف: "القيادات الكبيرة في سيراميكا كليوباترا كانت مُتفهمة موقف النادي الأهلي ولكن أصحاب القرار في الملعب كان موقفهم مختلفًا".

وواصل: "طلبات سيراميكا كليوباترا لترك محمد بسام لا يمكن سماعها وليس مناقشتها والأهلي لن يصل به الأمر للموافقة على هذه المطالب".

وأتم تصريحاته "نادي الداخلية أبدى من البداية مرونة في انتقال محمود الزنفلي إلى الأهلي وكل الأرقام التي تقال عن الصفقة غير صحيحة".

محاولة أخيرة من الأهلي لحسم صفقة مصطفى أشرف



ويجري مسئولو النادي الأهلي محاولة أخيرة مع نادي بوروسيا مونشجلادباخ الألماني لشراء خدمات لاعبه مصطفى أشرف قبل غلق باب الانتقالات الشتوية أمس الثلاثاء، من خلال محاولة تخفيض المطالب المالية للنادي الألماني الذى يرغب فى الحصول على مبلغ يقترب من 500 ألف دولار للموافقة على بيع اللاعب.

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ويحاول الأهلي حسم صفقة مصطفى أشرف وتلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني، سواء بضمه للفريق الأحمر فى يناير الجاري، أو تأجيل الصفقة للصيف المقبل، فى ظل رغبة ناديه فى الاحتفاظ بخدمات اللاعب حتى نهاية الموسم، لصعوبة توفير بديل الفترة الحالية.



كما يجري الأهلي محاولة مع مصطفى أشرف ووالده لتقليل مطالبهما المالية للموافقة على الانضمام إلى الأهلي، وفى حال عدم الوصول لاتفاق مع النادي واللاعب سيتم صرف النظر عن ضم اللاعب بشكل نهائي أو تأجيل ضم اللاعب إلى الصيف المقبل.