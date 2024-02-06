اليوم... إعلان نتجية الالتماسات بزراعة جامعة عين شمس

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قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه على الطلاب الراغبين في مراجعة رصد الدرجات لمقرر أو أكثر الدخول على منظومة UMS وطلب الالتماس الكترونيا من صفحة الطالب الشخصية مع الالتزام بالمواعيد المقررة.

وأضاف وكيل كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد، أن اليوم سوف يتم الرد الكترونيا على الالتماس من خلال الكنترول مع الالتزام بسداد رسوم الطلب.

واشار إلى ان نظام التسجيل الآلى لا يسمح بظهور طلب الالتماس بعد انتهاء الموعد المعلن في حالة السداد بعد انتهاء المهلة المحددة بالإعلان.



وكشف وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس خطوات طلب الالتماس

يقوم الطالب بالدخول على منظومة UMS بالرقم القومى موقع www.ums.edu.eg

الضغط على متعلقاتى ثم الضغط على الالتماسات.

الضغط على انشاء الالتماس.

يتم اختيار المقرر المطلوب مراجعة رصد درجاته.

يتم سداد مبلغ 100 جنيه، رسوم الطلب غير قابلة للاسترداد.



وكان قد نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس زيارة ميدانية لمصنع Linah Farms يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024 ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف وقد شارك في الزيارة عدد من طلاب كلية الزراعة

تأتي هذه الزيارة الميدانية بهدف العمل علي تحسين مهارات طلاب كلية زراعة و العمل علي تطوير و تنمية مهاراتهم العملية حيث اطلع طلاب كلية زراعة جامعة عين شمس علي احدث طرق الانتاج و التعبئة و التخزين للمحاصيل الزراعية ، قام الطلاب بجولة في اقسام المصنع المختلفة بغرض فهم أحدث طرق التخزين و إستقبال المواد الأولية و اللازمه للإنتاج و الصناعة بالإضافة إلى فهم معايير السوق المحلية و معايير التخزين و الشحن و تصدير المحاصيل للخارج .

ويعمل المركز من خلال جانب التعلم عبر التجربة على تطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها من خلال أنشطة مختلفة على رأسها الزيارات الميدانية التي يمثلها كوادر في الصناعة و التي تمكنهم من اكتساب رؤى حول مجالات عمل ووظائف متنوعة .