محافظ بورسعيد: الإسراء والمعراج رحلة مباركة نستلهم منها معاني الإثابة وحسن الجزاء

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، في المسجد التوفيقي، عقب صلاة المغرب، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وتضمنت احتفالية الإسراء والمعراج بالمسجد التوفيقي تلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمود أحمد المنزلاوي، وكلمات ممثلي وزارة الأوقاف الشيخ جمال عواد وكيل أوقاف بورسعيد إمام المسجد الشيخ عبد الرحمن جاد والشيخ ياسر علام مدير عام المنطقة الأزهرية، والتي أكدوا خلالها على القدرة الإلهية في الإسراء والمعراج، والدروس المستفادة منها في الحياة المعاصرة.

محافظ بورسعيد يشهد احتفالية ذكرى الإسراء و المعراج 1000256635 1000256623 1000256608 1000256611 1000256644 1000256599 1000256620 1000256641

وأكد محافظ بورسعيد، أن تلك ، ولنتخذها دافعًا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في تلك المرحلة التى نستهدف فيها التنمية والبناء، داعين الله- عز جل- أن يُعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية في آمان ورفعة وازدهار، و أن نحقق لها كل مقومات الدولة العصرية امناً واستقراراً في ظل قيادتها الحكيمة".