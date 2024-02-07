مطران بورسعيد يحضر مشهدا ينتظره المسيحيون كل عام بكنيسة الأنبا بيشوي

شهد الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها نزول زيت المبارك من صورة السيدة مريم العذراء منذ قليل وذلك للعام ال ٣٤ على التوالي دون انقطاع بكنيسه الأنبا بيشوي بمحافظه بورسعيد ، وذلك في مشهد ينتظره المسيحيون كل عام في شهر فبراير

وتوافد المسيحيون من محافظه بورسعيد والمحافظات الأخرى أيضا لحضور مباركة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها لنزول الزيت من الصوره للعام 34 على التوالي.

مطران بورسعيد يشهد نزول الزيت من صورة العدرا للعام ال٣٤ على التوالي 1000256648 1000256647 1000256449 1000256458 1000256470 1000256490 1000256651 1000256653 1000256477 1000256652



وتعتبر كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد هي الكنيسه الوحيدة على العالم التى تتميز باستمرار نزول الزيت المبارك من صوره السيده مريم العذراء لمدة 34 عام على التوالي دون انقطاع ، و يتبارك المسيحيين بذلك الزيت .



صلاة شكر



وصلى الأنبا تادرس مطران محافظه بورسعيد والكهنة وشعب الكنيسة صلاة شكر لنزول الزيت ، كما أكد الانبا تادرس خلال كلمته بعد الصلاة أن نزول الزيت من صورة السيدة مريم العذراء كل تلك السنوات دليل بأن بورسعيد بوجه خاص ومصر بوجه عام ستظل مباركه وستظل في عنايه الله الى أبد الدهر .



تمجيد العذراء مريم



و عقب ذلك توجه الأنبا تادرس والكهنة وجميع الاخوه المسيحيين الى المكان المخصص لصوره السيدة مريم العذراء وقاموا بترديد تمجيد خاص بالسيده مريم العذراء وتوجيه لها الشكر ، مؤكدين بأنها ستظل على أمد الدهر رمزا للمحبه وسلام والنقاء ، وذلك وسط أجواء من الفرحة والزغاريد خلال نزول الزيت من الصورة.