محافظ بورسعيد لمعلمات رياض الأطفال: أنتم أساس الإصلاح.. وبناء الدولة يبدأ منكم|شاهد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، فعاليات تدريب "برنامج التنمية المهنية الرقمية لمعلمات رياض الأطفال " بقاعات مسرح المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام.

واستمع محافظ بورسعيد لعدد من الطلاب بمراحل تعليمية مختلفة من المتدربين بمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا يصنعون نماذج روبوتات، واستمع لشرح الطلاب حول ابتكاراتهم العلمية ، واطلع علي نماذج مصغرة لعدد من الروبوتات منها تصنيع روبرت ميكاترونيك لكف اليد ، ونموذج لمفصل اليد ،ومعمل محركات للمولدات الكهربائية، وذلك بعد عقد ورش العمل المختلفة لهم لتنمية مهاراتهم.



وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بجميع الطلاب، مقدمًا الشكر للمعلمين القائمين على هذا العمل العظيم سواء ، مشيداً بجميع نماذج الروبوتات المقدمة من الطلاب،مؤكدا علي أهمية تنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة، وبما يتواكب مع التنمية التى تشهدها الدولة فى كافة المجالات.

محافظ بورسعيد يؤكد علي اهميه تطوير مهارات معلمات رياض الأطفال 1000256318 1000256306 1000256327 1000256315 1000256309 1000256321 1000256336 1000256303 1000256324 1000256333



وأشار محافظ بورسعيد إلي أهمية تطوير مهارات المعلم بشكل مستمر ليواكب روح العصر الرقمي و يلبي حاجات المتعلم و احتياجات المجتمع ومتطلباته نحو التقدم والرقي وأن التنمية المهنية الإلكترونية لمعلمات رياض الأطفال بمصر عنصر أساسي من أساسيات تطوير التعليم ليكن قادرات على الوفاء باحتياجات هذه المرحلة العمرية من عمر ابنائنا وتحقيق أهدافه ، مشيرا إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتعليم تعكس أهداف الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية ككل والتي تبدأ من هنا من معلمات رياض الأطفال.

وأكد المحافظ على أهمية التزام الطلاب فى المدارس والحرص على المشاركة فى الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية والرياضية، وأن المدرسة تساهم فى تنشئة الطفل بشكل أكبر، مؤكدا على أهمية غرس حب المدرسة لدى الطلاب وتحصيل المناهج الدراسية ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر لتنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة.