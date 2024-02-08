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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استبعاد المنافس الرئيسي لبوتين في انتخابات الرئاسة من الترشح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن السياسي الروسي بوريس نيزهدين، الذي يعارض علناً الحرب التي أعلنتها بلاده على أوكرانيا، والذي يعتبر حتى الآن الخصم الحقيقي الوحيد لفلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات المركزية رفضت ترشيحه. 

جاء هذا الإعلان بعد أن دحضت اللجنة في الأيام الأخيرة مزاعم بوجود "أوجه قصور" في التوقيعات التي جمعها نيزدين ورجاله من المواطنين الروس لتمكينه من الترشح للرئاسة. 

وذكر ناديجدين، عبر قناته على “تليجرام”، أنه لا يوافق على حكم اللجنة، وأنه سيستأنفه أمام المحكمة العليا.

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