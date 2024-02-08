طريقة استخراج شهادة بيانات السيارة 2024

يبحث أصحاب السيارات عن كيفية استخراج شهادة بيانات للسيارة 2024 عند بيعها وخاصة عند انتهاء رخصته، حيث تكون شهادة بيانات السيارة بمثابة بطاقة رقم قومي للسيارة وخاصة الرخصة المنتهية، بكل سهولة ويسر، وشروط الاستخراج والأوراق المطلوبة للحصول علي شهادة بيانات.

رسوم استخراج شهادة بيانات سيارة

وحددت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور رسوم استخراج شهادة بيانات للسيارة، عند طلب استخراجها من وحدات المرور، وتبلغ تكلفة استخراج شهادة بيانات للسيارة 26 جنيها مصريا.

أماكن استخراج شهادة بيانات سيارة

وحدة المرور التابع لها السيارة من أجل استخراج شهادة بيانات للسيارة.

استخراج شهادة بيانات للسيارة

أوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة 2024

1- أولا يقدم الراغب في استخراج شهادة بيانات للسيارة بطاقة رقم القومي الخاصة به

2- استخراج شهادة بيانات للسيارة يتطلب تقديم طلب استخراج شهادة بيانات على أن يشمل الجهة المراد استخراج الشهادة لها

3- لابد عند استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم أوراق العقود أو التوكيل الخاص بالسيارة

4- ومن أهم الأوراق عند استخراج شهادة بيانات للسيارة تقديم رخصة السيارة

5- وأخيرا تقدم شهادة براءة الذمة في حالة نقل الملكية أو حالة نقل القدي ضمن اوراق استخراج شهادة بيانات للسيارة.

استخراج شهادة بيانات للسيارة

استخراج شهادة بيانات رخصة سيارة 2024

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات. - تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل. - نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة. - تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

شروط استخراج شهادة بيانات سيارة