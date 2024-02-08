عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يستعرض الفرص الاستثمارية بجنوب وغرب بورسعيد| تفاصيل

الغضبان يستعرض الفرص
الغضبان يستعرض الفرص الاستثمارية بجنوب و غرب بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم،  عمرو نور الدين نائب رئيس هيئة الاستثمار والوفد المرافق،  بالديوان العام،  وذلك لبحث سبل التعاون في مجال الفرص الاستثمارية التي تشهدها جنوب وغرب محافظة بورسعيد ،  في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا،  والتي جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  وأحمد موسي مدير مكتب نائب رئيس هيئة الاستثمار ،  والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة ،  واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد لمعلمات رياض الأطفال: أنتم أساس الإصلاح.. وبناء الدولة يبدأ منكم|شاهد

مطران بورسعيد يحضر مشهدا ينتظره المسيحيون كل عام بكنيسة الأنبا بيشوي

وخلال اللقاء  ، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان " قصة نجاح " يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد،  عقبة استعراض بريزنتش حول الفرص والمقومات الاستثمارية بجنوب بورسعيد، بما تشمله من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وحرفية وثروة حيوانية ،  فضلا عن موقعها المتميز و الذي يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط  بما يعظم من الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة.

الغضبان يستعرض الفرص الاستثمارية بجنوب و غرب بورسعيد

1000256900
1000256900
1000256888
1000256888
1000256903
1000256903
1000256882
1000256882
1000256891
1000256891
1000256897
1000256897
1000256885
1000256885
1000256894
1000256894

هذا بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بغرب بورسعيد،  ومخطط تطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقواتها والتي تتمثل في المزارع و المفارخ السمكية،  وبواغيز الجميل،  والقرى السياحية،  و الجزر والمراحات ببحيرة المنزلة،  والذي يؤهل المنطقة لتكون أكبر مشروع سياحي واستثماري.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات ،  وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية ،  فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

و خلال اللقاء،  رحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الوفد ،  والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد،  مؤكدا على أنه سيتم عقد لقاء ٱخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون،  بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة،  كما شهد اللقاء،  عرض مخطط الأعمال التنموية الصناعية واللوجيستية التي تشهدها جنوب بورسعيد، بالتنسيق مع دار الهندسة المسئولة عن المخطط الاستراتيجي.

ومن جانبهم ، وجه أعضاء الوفد  الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لرجال الأعمال والصناعة  والمستثمرين ، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي جعلت بورسعيد منطقة جذب للاستثمارات العالمية.

بورسعيد الدولة المصري التعاون المثمر الدولة المصرية الجهات المختصة الفرص الاستثمارية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المشروعات القومية المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد المنطقة الصناعية بحيرة المنزلة جنوب بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد مطران بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

8 خدمات هدية للمصريين | مفاجأة من البنوك في هذا الموعد

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

موضوعات متعلقة

هالة عبد السلام رئيسا لقطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم

محافظ بورسعيد لمعلمات رياض الأطفال: أنتم أساس الإصلاح.. وبناء الدولة يبدأ منكم|شاهد

مطران بورسعيد يحضر مشهدا ينتظره المسيحيون كل عام بكنيسة الأنبا بيشوي

محافظ بورسعيد: الإسراء والمعراج رحلة مباركة نستلهم منها معاني الإثابة وحسن الجزاء

التونسي معتز زدام في تشكيلة المصري الأساسية لمباراة طلائع الجيش بكأس الرابطة

تعرف على تشكيل طلائع الجيش لمباراة المصري بالدور نصف النهائي لكأس الرابطة

متسابقو "الدولية لحفظ القرآن" لمحافظ بورسعيد: أكرمت حفظة القرآن أكرمك الله

مصر تحصد المراكز الأولى في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال.. صور

ترشيحاتنا

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

مصطفى بكري: القوات المسلحة سيكون لها دور في الرقابة وضبط الأسعار

شروط استخراج قيد عائلي من الإنترنت

180 مليار جنيه..الحمصاني: مدبولي وجه بالتنفيذ الفوري لقرارات الرئيس بداية من مارس

حركة تغييرات مفاجئة بالتعليم قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني في المدارس

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفوا عن تناولها فورا.. علامات بالبطاطس تؤكد سميتها

صدى البلد يكرم حسن أبو الروس بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة| صور

ظهر مكشوف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا |شاهد

كاجوال جريء.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

محامي ريهام سعيد يفجر مفاجأة حول طبيب التجميل اللبناني

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ