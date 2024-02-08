الغضبان يستعرض الفرص الاستثمارية بجنوب وغرب بورسعيد| تفاصيل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عمرو نور الدين نائب رئيس هيئة الاستثمار والوفد المرافق، بالديوان العام، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال الفرص الاستثمارية التي تشهدها جنوب وغرب محافظة بورسعيد ، في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا، والتي جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وأحمد موسي مدير مكتب نائب رئيس هيئة الاستثمار ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة ، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

وخلال اللقاء ، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان " قصة نجاح " يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد، عقبة استعراض بريزنتش حول الفرص والمقومات الاستثمارية بجنوب بورسعيد، بما تشمله من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وحرفية وثروة حيوانية ، فضلا عن موقعها المتميز و الذي يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط بما يعظم من الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة الموارد والإمكانيات المتاحة.

الغضبان يستعرض الفرص الاستثمارية بجنوب و غرب بورسعيد 1000256900 1000256888 1000256903 1000256882 1000256891 1000256897 1000256885 1000256894

هذا بالإضافة لعرض الفرص الاستثمارية بغرب بورسعيد، ومخطط تطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقواتها والتي تتمثل في المزارع و المفارخ السمكية، وبواغيز الجميل، والقرى السياحية، و الجزر والمراحات ببحيرة المنزلة، والذي يؤهل المنطقة لتكون أكبر مشروع سياحي واستثماري.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات ، وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية ، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

و خلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الوفد ، والذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مؤكدا على أنه سيتم عقد لقاء ٱخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة، كما شهد اللقاء، عرض مخطط الأعمال التنموية الصناعية واللوجيستية التي تشهدها جنوب بورسعيد، بالتنسيق مع دار الهندسة المسئولة عن المخطط الاستراتيجي.

ومن جانبهم ، وجه أعضاء الوفد الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لرجال الأعمال والصناعة والمستثمرين ، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد والتي جعلت بورسعيد منطقة جذب للاستثمارات العالمية.