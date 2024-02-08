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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه بضم كافة الإدارات الخدمية داخل المركز الت

 عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إجتماعا اليوم ،  بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل بمركز التكنولوجى الموحد لاستخراج رخص المحلات، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، و مدير المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد ، والأجهزة المعنية.

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد، و تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة ،مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وميكنة البيانات الخاصة برخص المحال والابتعاد عن الطرق النمطية ، لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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ووجه محافظ بورسعيد بضم كافة الإدارات الخدمية داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد مع الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين ودقتها وتسهيل إصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات في جميع الأحياء ببورسعيد بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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