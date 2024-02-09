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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسافة السكة.. فيلم وثائقي يعرض جهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

معبر رفح
معبر رفح

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فيلمًا وثائقيًا، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليحمل عنوان “مسافة السكة”، والذي يتضح من خلاله حجم الجرائم التي ارتبكها الكيان الصهيوني بحق الإنسانية الفلسطينية، كما تم الكشف عن حجم المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها لأبناء غزة بفضل الجهود المصرية عبر معبر رفح البري.

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واستعان هذا الفيلم بمقاطع فيديو صغيرة تابعة بالإعلام الغربي أثناء الحديث عن أحداث غزة، كما تبين من هذا الفيلم الوثائقي الدور الملموس الذي لعبته فضائية “القاهرة الإخبارية” في عرض لقطات حية من الحرب أثناء عمليات القصف التي تمت منذ اليوم الأول من هذه الغارات الصهيونية.

 

ولعبت “القاهرة الإخبارية” دورًا ملموسًا في حرب غزة، حيث تم نقل الحقائق دون تزييف، لذا تحولت هذه القناة إلى مصدر للخبر بالنسبة للكثير من المحطات الغربية والعربية.

 

وقال محمد عبيد، مذيع القاهرة الإخبارية: "نهدف منذ اليوم الأول للعمل بالقناة إلى الارتقاء بالعمل الإعلامي، وأن يتوجه أنظار العالم إلى معبر رفح.

 

وأكد الدكتور محمد جمال عبد الفتاح، مسئول ملف التمويل والعلاقات الدولية والاشتراكات بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه كان يتم ضخ أكبر قدر ممكن من السيارات المحملة بالغذاء والدواء إلى فلسطين في الأوقات التي كان ينخفض فيه نسبة هطول الأمطار في فصل الشتاء حفاظًا على ما تحتويه هذه السيارات من مواد وغذاء للشعب الفلسطيني.

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