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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافى: ترك بعض المال في الميراث للأخت جائز وفقا للعلماء

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن حكم ترك الأخ لأخته جزءًا من ميراثه.

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخلاف على الميراث أمر خطير ويصل لمقاطعة الأرحام، معلقا: “مسائل الميراث مش بتاعتي، لكن جاء لي شكاوى عديدة بسبب قضايا الميراث”.

وقال حسام موافي إن ترك الرجل جزءً من ماله في الميراث لأخته أو أحد الأقارب جائز شرعا وفق علماء الدين، وهذا هو الفضل بيننا.

وعلق موافي قائلا: الله تعالى يتغاضى عن بعض الكبائر واللمم والذنوب حينما يعاملنا برحمته، لكن لو عاملنا بعدله لعاقب المذنب وأثاب غيره، مشيرا إلى أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».

إبليس

واستكمل حسام موافي قائلا: «إبليس طرده الله من الجنة بعد رفضه السجود لسيدنا آدم وسجد الملائكة كلهم أجمعون، حتى رد إبليس على الطرد من الجنة كما جاء في قول الله تعالى: «ولا تجد أكثرهم شاكرين» ونزل قول الله تعالى أيضا: «وقليل من عبادي الشكور».

الدكتور حسام موافي السجود الذنوب الكبائر الملائكة حسام موافي علماء الدين

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