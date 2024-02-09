فاتن حمامة أم سعاد حسني؟.. سوزان حسن تختار نجمة القرن

قالت الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق، إن أول ظهور لها على شاشة التليفزيون كان عبارة عن تقديمة للإعلامية منى جبر.

وأضات سوزان حسن: "في هذه اللحظات كان قلبي يدق، والإعلامية أماني ناشد نصحتها بالهدوء الشديد والتركيز للتغلب على خوفها".



وأوضحت سوزان حسن، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها “بالخط العريض” عبر فضائية “الحياة”، أنها أجرت حوارات مع فاتن حمامة وماجدة وسعاد حسني، موضحة أن فاتن حمامة تعرضت لشائعة وفاة وطلب منها ممدوح الليثي وقتها إجراء حوار معها وما هو تم بالفعل، “هي ست راقية وحبوبة جدا”.

وتابعت: “الفرق بين فاتن حمامة وسعاد حسني، هو في توقيت الشهرة حيث استمرت فاتن نجمة كبيرة وهانم لفترة طويلة ولكن حتى الآن الأشهر هي سعاد حسني وهي نجمة القرن في السينما المصرية لأنها متنوعة بشكل كبير وخرافي”.



وأشارت سوزان حسن، إلى أنها أجرت حوارا مع عمر الشريف في الإسكندرية حيث كان يعرض فيلم الأراجوز.