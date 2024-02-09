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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قعد معانا في أوضة المذيعات..سوزان حسن تحكي كواليس لقائها النادر بعمرو دياب

الإعلامية القديرة
الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق

قالت الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق، إنها كانت تقدم برنامج لقاء الأجيال لأكثر من 10 سنوات في ماسبيرو، مضيفة أن الحلقة كان بها 3 ضيوف من جيل الكبار والوسط والصغار. 


وعن حلقتها الشهيرة مع الفنان عمرو دياب، قالت سوزان حسن، في حلقتها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها “بالخط العريض” عبر فضائية “الحياة”: “عمرو دياب شخص جميل وحبوب وكان يجلس معنا في غرفة المذيعات ويتمتع بالأخلاق والذوق ويطور نفسه دائما”.


وأشارت سوزان حسن، إلى أنها عملت في ماسبيرو في بادئ الأمر في موقع إداري لمدة شهرين بعد تخرجها في كلية التجارة، معقبة: “والدي كان يخشى عليّ من دخول التليفزيون ولكنه رضخ للأمر في نهاية الأمر”.


وأضافت سوزان حسن، أنها خضعت لفترة تدريب مدتها 6 شهور على يد سهير الإتربي وفريال صالح، متابعة: “كنت أرغب في الالتحاق بكلية الطب ولكن المجموع حال دون ذلك”.

 
وقالت رئيسة التليفزيون، إن أنيس منصور وهمت مصطفى وعلى الراعي هم من اختبروها في اختبارات ماسبيرو، حيث ركزت الاختبارات على القراءة ومخارج الألفاظ والقبول على الشاشة. 

الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق برنامج لقاء الأجيال الإعلامية ايمان أبوطالب عمرو دياب

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