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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف للخريجين بالبنك الأهلي.. اعرف الكليات والتخصصات المطلوبة

صدى البلد

تشكل الوظائف للخريجين الجدد فرصة لتوفير احتياجاتهم، في ظل سعى الكثير من مؤسسات الدولة عدد من الوظائف للشباب بهدف القضاء على البطالة ولزيادة الانتاجية والايفاء بالمورد البشري المطلوب لكل مؤسسة، وفي هذا السياق أعلن البنك الأهلى المصري عبر موقعه الرسمي الخاص به عن وظائف خالية للشباب حديثي التخرج من التخصصات المختلفة، كما أنه لا يشترط عليهم الخبرة للالتحاق بتلك الوظائف.

وتوفر البنوك فرص عمل و وظائف شاغره للشباب الخريجين ومن بينها البنك الأهلي الذي أعلن عن حاجته لموظفين ، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

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أعلن البنك الأهلى فرص لوظائف لحديثي التخرج، حيث أوضحت كافة التفاصيل من حيث التقدم للوظيفة:

شروط التقدم لوظائف البنك الأهلي:

- حصول المتقدم على مؤهل عال معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

- التقديم للوظائف يكون لخريجي أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.

- حصول المتقدم للوظائف على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى من ذلك.

- لا يتم قبول من لديهم أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

- الحد الأقصى للسن للقبول بوظائف البنك الأهلي 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

- تطابق محل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي مع محل السكن.

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الكليات والتخصصات المطلوبة

  • - كلية تجارة لتخصصات تجارة خارجية وإدارة وتسويق وتمويل والضرائب والمحاسبة.
  • - كليات إدارة الأعمال تخصصات تسويق ولوجيستيات وإدارة أعمال دولية ومنشأة مالية ونظم ومعلومات إدارية وموارد بشرية ومالية وائتمان وبنوك.
  • - كليات اقتصاد وعلوم سياسية.
  • - كليات تكنولوجيا المعلومات.
  • - كليات حاسبات ومعلومات.
  • - كليات هندسة حاسبات.
  • - كليات الحقوق.

ويستطيع الراغب في التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري التقديم للوظائف عبر الموقع الرسمي الخاص به عن طريق ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالوظائف.

 

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