سكن واعفاء من جمارك السيارات.. مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

يتيح كارت الخدمات المتكاملة الصادر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من المميزات والخدمات لمن يحمله من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، إذ يمكن استخدامه في الرعايا التأهيلية والصحية، ويمد حامله بالعديد من مزايا الحماية الاجتماعية، وفق ما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي فرصة الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن الكثير لم يعرفوا مميزات كارت الخدمات المتكاملة.

يستعرض صدى البلد مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

تمكن حامليها من الدمج بين معاشين

الحصول على سكن حكومى

الدمج في المدارس والجامعات

الإعفاء من الضرائب

الكشف المجانى في المستشفيات

الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات

التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين داخل المؤسسات

التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

خصومات على الأندية الرياضية.

الحصول على سكن حكومي مناسب.

الدمج في المدارس.

شروط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية :

1 – يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة ، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم ( 1 ).

2 – يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي .

3 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم ( 2 ) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .

4 – يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة ( 3 ) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.

5 – يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد مل ، نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم ( 3) .

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تفاصيل حملة وزارة التضامن الاجتماعي التي تقام تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور اللواء محسن النعماني، رئيس مؤسسة "صناع الحياة"، وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وأكدت القباج أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.

كما قررت الوزارة تحملها لمصروفات الكشف الوظيفي نيابة عن المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالغة الشدة والشديدة في مناطق تواجد الحملة، بالإضافة إلى دورها في التوعية بالإجراءات الواجبة للإعاقات المتوسطة والبسيطة والخاصة بالتسجيل بمنظومة وزارة الصحة والسكان وكيفية استكمال باقي الإجراءات الخاصة باستخراج البطاقة.

كما تعتمد الحملة في آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في كافة مراكز وقرى مصر، وسيتم الإعلان عن مواعيد تواجد الحملات للمكاتب المتنقلة من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات والجمعيات الشريكة.