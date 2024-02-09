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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا نية حاليًا أو مستقبلًا وتأسست لخدمة مصر .. إدارة "صدى البلد" تنفي شائعة بيع قنواتها ومواقعها

صدى البلد
صدى البلد

صدى البلد في بيان رسمي: 

  • مغرضون بلا مصداقية وراء شائعة بيع قنوات ومواقع المؤسسة
  • مواقفنا وطنية طوال 13 عام والحديث عن بيع قنواتنا ومواقعنا الإخبارية "تأليف"
  • نتوجه بالشكر لجمهورنا محليًا وعربيًا ودوليًا ونجاحنا مرهون بقوة العلاقة بين المؤسسة والمُشاهد
  • صدى البلد من ركائز دعم الدولة والدفاع عن مصالحها وجزء من قوة مصر الناعمة
  • ندعو المواقع تحري الدقة والرجوع لإدارة المؤسسة قبل الترويج للشائعات

 

نفت إدارة مؤسسة قنوات ومواقع "صدى البلد" ما نُشر بشأن بيعها لمستثمرين إماراتيين، مؤكدة أن هذا الأمر محض شائعات لا أساس لها من الصحة جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن "صدى البلد" تأسست مصرية وستظل مصرية.

 

وأشارت إدارة "صدى البلد" في بيان صحفي إلى أنه لا توجد أي نية حاليًا أو مستقبلًا لبيعهم على الإطلاق، حيث أنهم من ركائز دعم الدولة والدفاع عن مصالحها وجزء من قوة مصر الناعمة.

 

وأضاف البيان أن قنوات ومواقع "صدى البلد" منذ إنشاءهم لديهم ريادة إعلامية في الدفاع عن مصر والشعب المصري وتتابع الأحداث يشهد على ذلك ومواقفها وانحيازاتها دائمًا وطنية وهذا ما أثرى التجربة وزاد من نجاحها على مدار أكثر من 13 عامًا.

 

وأكد البيان أن من يبثون مثل هذه الشائعات مغرضين من معدومي المصداقية والأخلاق المهنية وأن ما كتبوه "كذب وتأليف" يتجاوز حد الشائعات.

 

وطالبت إدارة "صدى البلد" الزملاء الصحفيين في المواقع الإخبارية بضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما يتعلق بنشر أي أخبار في هذا الشأن والرجوع إلى إدارة "صدى البلد" باعتبارها المصدر الرئيسي والأساسي لأي معلومات تخص المؤسسة.

 

وأكد البيان أن قنوات ومواقع "صدى البلد" تشهد خلال الفترة الأخيرة عملية تطوير تكنولوجية وتحريرية لمواكبة التطورات العالمية وهذا الأمر مُعلن للجميع وتعمل عليه المؤسسة بشكل دوري.

 

وتوجهت إدارة "صدى البلد" بالشكر لجمهورها المصري والعربي والدولي مؤكدة أن استمراراها في آداء رسالتها مرهون بقوة علاقتها بهذا الجمهور الذي يدرك مصداقية ودقة مؤسسة "صدى البلد" بقنواتها ومواقعها الإخبارية.

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