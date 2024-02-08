مصطفى بكري يكشف تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين صدى البلد وRT Arabic

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل توقيع شبكة قنوات صدى البلد الإعلامية، بروتوكول تعاون مع شبكة RT الروسية قناة RT Arabic، للتعاون الإعلامي بينهما خلال الفترة القادمة، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات صدى البلد، والإعلامية مايا مناع مدير قناة RT Arabic.

وأشاد النائب محمد أبو العينين، خلال حفل التوقيع، بأهمية التعاون الإعلامي بين صدى البلد وما تمثله من كونها واحدة من أهم الشبكات الإعلامية في مصر وقناة RT Arabic، وما سيسفر عنه هذا البروتوكول من تعاون كبير بين المؤسستين الإعلاميتين، وفي ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، مؤكدا أنه سيكون إضافة قوية للجانبين لاستفادة كل منهما من الإمكانيات التي توفرها الشبكة الأخرى وفقا لما تضمنته بنود اتفاق التعاون.

وأكد “أبو العينين” أن شبكة قنوات صدى البلد تمتلك مجموعة من كبار الإعلاميين المصريين الذين لهم متابعة كبيرة في مصر والوطن العربي والعالم أجمع، في مقدمتهم الإعلامي الكبير أحمد موسى والكاتب والصحفي والإعلامي مصطفى بكري، والإعلامية عزة مصطفى، والإعلامي حمدي رزق، الذين تحقق حلقاتهم مشاهدات عالية وتأتي عليها ردود متابعة كبيرة من مصر وخارجها، بجانب الموقع الإخباري الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد صبري ويحقق انتشارا كبيرا وتغطية صحفية متعمقة للأحداث المحلية والعالمية.

واعتبر "أبو العينين" أن بروتوكول التعاون بين صدى البلد وقناة RT Arabic، هو بداية لمرحلة مهمة من التعاون بين الشبكتين، معربا عن تطلعه أن تكون بمثابة انطلاقة لشراكة أوسع مع العديد المؤسسات الإعلامية الدولية، ومشددا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والتطور المستمرة لتقديم خدمة إعلامية مهنية قادرة على تلبية متطلبات الشعوب والتنمية.