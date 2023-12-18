صدى البلد: 45 قناة ووكالة دولية يحضرون مؤتمر إعلان الفائز برئاسة الجمهورية

كشف هاني النحاس مراسل صدى البلد، آخر استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي.

وقال هاني النحاس ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 45 قناة دولية ووكالة أنباء حرصوا على التواجد في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة نتيجة الانتخابات ".

وأضاف هاني النحاس : " الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمر صحفي عالمي بمشاركة الإعلام الدولي ".

وتابع هاني النحاس: " المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات سوف يعلن نتيجة الانتخابات بعد قليل"، مضيفا:" موعد المؤتمر محدد مسبقا طبقا للجداول الزمنية المحددة للهيئة الوطنية للانتخابات ".

واكمل هاني النحاس:" الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتلقى أي طعون من المرشحين الرئاسيين على سير العلمية الانتخابية ".