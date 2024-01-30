قناة صدى البلد تحتفل بفوز النائب محمد أبوالعينين بجائزة الأبطال في إفريقيا.. فيديو

احتفلت شبكة قنوات صدى البلد، بفوز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس مجموعة كليوباترا، بجائزة الأبطال فى أفريقيا، في حضور غفير لكوكبة من ألمع الإعلاميين داخل القناة.



وحضر الاحتفال الكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامي مصطفى بكري، والإعلامي حمدي رزق، والإعلامية عزة مصطفى، والإعلامية رشا مجدي، والإعلامي هاني حتحوت، والإعلامي إيهاب الكومي، والإعلامية دينا رامز و

ووجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجموعة كليوباترا، الشكر لكل العاملين بالقناة على المجهود الكبير الذي بذل في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن قناة صدى البلد، بات لها صدى واسع بمختلف أرجاء العالم.



ونوه وكيل مجلس النواب، ورئيس مجموعة كليوباترا، بأن القناة تضم إعلاميين أكفاء ينتظرهم الجمهور على مدار الأسبوع، نظرا للقضايا التي يتم طرحها ومناقشتها مع أبرز رجال السياسية والاقتصاد داخل الدولة المصرية.



وفاز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بجائزة رائد الصناعة الأول في إفريقيا "أبطال إفريقيا" بالإجماع، وذلك خلال مؤتمر للرخاء الإفريقي الذي انعقد في دولة غانا بحضور رؤساء 5 دول بإفريقيا وزعماء الدول والساسة والاقتصاديين بإفريقيا وعلى رأسهم رؤساء غانا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأثيوبيا، وجوايانا.



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