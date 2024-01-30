عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قناة صدى البلد تحتفل بفوز النائب محمد أبوالعينين بجائزة الأبطال في إفريقيا.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

احتفلت شبكة قنوات صدى البلد، بفوز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس مجموعة كليوباترا، بجائزة الأبطال فى أفريقيا، في حضور غفير لكوكبة من ألمع الإعلاميين داخل القناة.


وحضر الاحتفال الكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامي مصطفى بكري، والإعلامي حمدي رزق، والإعلامية عزة مصطفى، والإعلامية رشا مجدي، والإعلامي هاني حتحوت، والإعلامي إيهاب الكومي، والإعلامية دينا رامز و
ووجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجموعة كليوباترا، الشكر لكل العاملين بالقناة على المجهود الكبير الذي بذل في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن قناة صدى البلد، بات لها صدى واسع بمختلف أرجاء العالم.


ونوه وكيل مجلس النواب، ورئيس مجموعة كليوباترا، بأن القناة تضم إعلاميين أكفاء ينتظرهم الجمهور على مدار الأسبوع، نظرا للقضايا التي يتم طرحها ومناقشتها مع أبرز رجال السياسية والاقتصاد داخل الدولة المصرية.


وفاز النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، بجائزة رائد الصناعة الأول في إفريقيا "أبطال إفريقيا" بالإجماع، وذلك خلال مؤتمر للرخاء الإفريقي الذي انعقد في دولة غانا بحضور رؤساء 5 دول بإفريقيا وزعماء الدول والساسة والاقتصاديين بإفريقيا وعلى رأسهم رؤساء غانا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأثيوبيا، وجوايانا.
 

26867ff6-c8c7-4e0a-ac09-013d2d207d9a
26867ff6-c8c7-4e0a-ac09-013d2d207d9a
140a7244-4984-4e29-a574-e891570ec9e7
140a7244-4984-4e29-a574-e891570ec9e7
d6690a21-e8a2-41e1-8deb-94609a2fd378
d6690a21-e8a2-41e1-8deb-94609a2fd378
40fb0c9b-5964-442b-9a8e-fdf9343a5fb4
40fb0c9b-5964-442b-9a8e-fdf9343a5fb4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

هيرخص تاني.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب وهذا موعد الانخفاض

موعد صرف معاشات فبراير 2024.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادات الأخيرة

أهلاوي سابق.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

كولر يبلغ الخطيب رفضه رحيل ثلاثي النادي الأهلي للاحتراف| من هم

صفقتان جديدتان .. إسلام صادق يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

ترشيحاتنا

هدفين نظيفين| جنوب إفريقيا تطيح بالمغرب من بطولة كأس الأمم

480 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

مبطلات المسح على الخفين.. دار الإفتاء توضح

هيونداي فيرنا.. سعر أشهر سيارة مستعملة في مصر

الإعلام العبري يعلن مقـ.تل جنديين إسرائيليين خلال المعارك في غزة

لانوس وميجان.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة مع الرقابة| المشاهد المحذوفة من فيلم منى زكي.. ولماذا رفض المنتجين رحلة 404؟

انضمام ظافر العابدين.. لقطات من برومو مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني|صور

14 طريقة للتخلص من آلام الحيض الشهرية

غير الليمون والبصل.. 3 حاجات طبيعية هتخلصك من نزلات البرد

فيديو

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

تحذيرات الأرصاد.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وسقوط أمطار

عدم استقرار.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

سكن لكل المصريين.. طرح 9 آلاف شقة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ