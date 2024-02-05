RT Arabic في ضيافة صدى البلد احتفالا بوثائقي «ذهاب وعودة»

نظمت شبكة قنوات صدى البلد، اليوم الأحد، ندوة لإدارة قناة RT Arabic حول فيلمها الوثائقي الجديد "ذهاب وعودة" الذي أنتجته شبكة RT للاحتفال بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات صدى البلد، والإعلامية مايا مناع مدير قناة RT Arabic، وبحضور الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، والإعلامية هناء سمري نائب رئيس شبكة قنوات صدى البلد، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، والإعلامية منال الدفتار، والدكتور مازن يوسف مدير تحرير موقع RT Arabic، وأنيسة مراد مدير البرامج.

وفي بداية الندوة رحب النائب محمد أبو العينين بإدارة قناة RT Arabic، وبالتعاون مع شبكة قنوات صدى البلد، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والعديد من المشروعات العملاقة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا أن كلا البلدين يدرك مكانة الآخر، ويعملان سويا على تعزيز تلك العلاقات وتقويتها.

من جانبها وجهت مايا مناع مدير قناة قناة RT Arabic الشكر لـ صدى البلد، على هذه الندوة، والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بمرور 80 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، وهي المناسبة التي قدمت شبكة RT العديد من الأعمال احتفال بها، والتي من بينها الفيلم الوثائقي "ذهاب وعودة"، الذي أنتجته قناة RT Arabic، ومقرر عرضه الثلاثاء القادم، بدار الأوبرا المصرية.

وعن قصة الفيلم أكدت أنيسه مراد، مدير البرامج بقناة قناة RT Arabic، إنه يروي قصة مترجم عسكري سوفيتي أرسل إلى مصر في مهمة في الفترة من 1971-1973 وعودته بعد عدة عقود من الزمن سائحا إلى هذا البلد الذي أحبه والذي ربط جزءا كبيرا من حياته لتعلم ثقافته ولهجته، ومن خلال ذكريات بطل الفيلم نستحضر أهم المحطات التي دعمت أسس الصداقة بين البلدين.

وتابعت أن ذكريات بطل الفيلم تنقلنا إلى الماضي الجميل فيتذكر كيف كان الطلبة السوفييت المستشرقون مولعين بالسينما المصرية، ويستحضر كيف عاش في مساكن الضباط التي كانت وقتها على تخوم القاهرة ويلتقي مع أحد المحاربين القدامى المصريين ليتحدث عن الماضي، مؤكدة أن الفيلم الوثائقي نرى فيه بعين هذا العسكري السوفيتي مصر الأصالة ابتداء من خان الخليلي إلى مصر اليوم التي تشهد طفرة عمرانية كبيرة.

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