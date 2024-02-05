عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

RT Arabic في ضيافة صدى البلد احتفالا بوثائقي «ذهاب وعودة»

ندوة RT Arabic في
ندوة RT Arabic في صدى البلد

نظمت شبكة قنوات صدى البلد، اليوم الأحد، ندوة لإدارة قناة RT Arabic حول فيلمها الوثائقي الجديد "ذهاب وعودة" الذي أنتجته شبكة RT للاحتفال بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية، وذلك بحضور النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات صدى البلد، والإعلامية مايا مناع مدير قناة RT Arabic، وبحضور الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري، والإعلامية هناء سمري نائب رئيس شبكة قنوات صدى البلد، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد، والإعلامية منال الدفتار، والدكتور مازن يوسف مدير تحرير موقع RT Arabic، وأنيسة مراد مدير البرامج.

 

وفي بداية الندوة رحب النائب محمد أبو العينين بإدارة قناة RT Arabic، وبالتعاون مع شبكة قنوات صدى البلد، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، والعديد من المشروعات العملاقة التي تجمع بين البلدين، مؤكدا أن كلا البلدين يدرك مكانة الآخر، ويعملان سويا على تعزيز تلك العلاقات وتقويتها.

 

من جانبها وجهت مايا مناع مدير قناة قناة RT Arabic الشكر لـ صدى البلد، على هذه الندوة، والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بمرور 80 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، وهي المناسبة التي قدمت شبكة RT العديد من الأعمال احتفال بها، والتي من بينها الفيلم الوثائقي "ذهاب وعودة"، الذي أنتجته قناة RT Arabic، ومقرر عرضه الثلاثاء القادم، بدار الأوبرا المصرية.

 

وعن قصة الفيلم أكدت أنيسه مراد، مدير البرامج بقناة قناة RT Arabic، إنه يروي قصة مترجم عسكري سوفيتي أرسل إلى مصر في مهمة في الفترة من 1971-1973 وعودته بعد عدة عقود من الزمن سائحا إلى هذا البلد الذي أحبه والذي ربط جزءا كبيرا من حياته لتعلم ثقافته ولهجته، ومن خلال ذكريات بطل الفيلم نستحضر أهم المحطات التي دعمت أسس الصداقة بين البلدين.

 

وتابعت أن ذكريات بطل الفيلم تنقلنا إلى الماضي الجميل فيتذكر كيف كان الطلبة السوفييت المستشرقون مولعين بالسينما المصرية، ويستحضر كيف عاش في مساكن الضباط التي كانت وقتها على تخوم القاهرة ويلتقي مع أحد المحاربين القدامى المصريين ليتحدث عن الماضي، مؤكدة أن الفيلم الوثائقي نرى فيه بعين هذا العسكري السوفيتي مصر الأصالة ابتداء من خان الخليلي إلى مصر اليوم التي تشهد طفرة عمرانية كبيرة. 

WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.10 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.10 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.11 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.11 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.11 PM (4)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.11 PM (4)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.12 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.12 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.12 PM (3)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.12 PM (3)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.13 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.13 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.14 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.14 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.14 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.14 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.17 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.17 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.19 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.19 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.32 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.32 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.34 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.34 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.34 PM (3)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.34 PM (3)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.34 PM (5)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.34 PM (5)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.34 PM (6)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.34 PM (6)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.34 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.34 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.35 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.35 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.35 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.35 PM (2)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.35 PM (4)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.35 PM (4)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.35 PM (5)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.35 PM (5)
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.35 PM
WhatsApp Image 2024-02-04 at 5.01.35 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

ترشيحاتنا

زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية..توجيهات رئاسية لتحسين المنظومة الصحية

للتعرف على التدريبات ومنظومة التعليم| أكاديمية الشرطة تستضيف وزير الأوقاف وأئمة ووعاظًا

فرنسا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها

للترشيد | قرار بعدم شراء سيارات الركوب الحكومي حتى 30 يونيو 2024

الداخلية تلاحق مافيا الدولار وتضبط 25 قضية خلال يوم واحد

RT Arabic في ضيافة صدى البلد احتفالا بوثائقي «ذهاب وعودة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجب تجاوزها .. أعراض واضحة تدل على اشتياقك للحبيب السابق | خاص

ملامح حزينة.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة في أول "عُمرة" بعد الطلاق

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ