أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر تعد الأكثر بحثا على شبكة الإنترنت، حيث يبحث الآلاف عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر وهو الاكثر تداولا في محلات الصاغة حيث يدخل الذهب عيار 21 في صناعة المشغولات الذهبية إلى جانب صناعة الجنيه الذهب للاستثمار وحفظ قيمة النقود.

تزامن انخفاض أسعار الذهب في مصر مع الضربات الأمنية لتجار الدولار بالسوق السوداء وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء بأكثر من 15 جنيها دفعة واحدة.

سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بشكل مفاجئ وملحوظ من أعلى مستوياته عند 4300 جنيه ليسجل اليوم 3500 جنيه، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب عيار 21 من 29600 جنيه إلى 28000 جنيه.

سعر الذهب مباشر

سعر الذهب مباشر في مصر سجل عيار 21 حوالي 3500 جنيه فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3000 جنيه وسعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 الان

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 هبوطا من مستويات غير مسبوقة تخطت 4 الاف جنيه ليسجل 3 الاف و500 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 الان

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم هبوطا إلى مستوى 3 الاف جنيه مصري بعد أن قارب مستوى 4 الاف جنيه.

سعر الذهب عيار 24 ( سبائك الذهب )

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم هبوطا عند مستوى 4 الاف جنيه بعد ارتفاعات غير مسبوقة قارب خلالها مستوى 5 الاف جنيه.

أسعار أعيرة الذهب في مصر تراجعت اليوم تحت ضغط من انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء بعد الضربات الأمنية لتجار الدولار بالسوق السوداء والإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الكبيرة لصالح الدولة بالعملة الصعبة.

أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3500 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 3000 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4000 جنيه

سعر الجنيه الذهب سجل 28000 جنيه

سعر الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب، مع ترقب المستثمرين إشارات من الفيدرالي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة في هذا العام، في حين انخفض البلاديوم المعدني المستخدم في صناعة السيارات إلى أدنى مستوى في خمس سنوات بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب.

استقر سعر الذهب الخام عند 2035.1388 دولار للأونصة

كذلك العقود الآجلة للذهب الأمريكي، بقيت دون تغيير عند 2051.7 دولار.

حول أحوال الذهب، قال استراتيجي السوق في شركة “بلو لاين فيوتشرز” في شيكاغو فيليب سترايبل، إن الذهب كان ثابتاً ولم يكن لدى الناس وضوح بشأن الموعد الذي سيخفض فيه الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

وينتظر المستثمرون تصريحات مسئولي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يتحول التركيز لاحقاً نحو تقرير التضخم الذي سيصدر الأسبوع المقبل للحصول على معطيات حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

إلى ذلك، بددت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتصريحات المتشددة من رئيس الفدرالي جيروم باول الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس، ودفعت المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو.