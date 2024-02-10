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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آمال ماهر| 10 صور لها أثارت الجدل بعد تصدرها التريند

امال ماهر
امال ماهر

تصدرت الفنانة آمال ماهر مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إستضافتها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب.

تعتبر آمال ماهر من النجمات اللاتي تخطف وتلفت الأنظار بمجرد ظهورها في أي مناسبة سواء عامة أو خاصة، فهي تتسم بالبساطة والأناقة.

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كشفت صور آمال ماهر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أنها تفضل دائما التنوع و التجديد بين الإطلالات التي تظهر بها فتظهر من حين لأخر بلوك جديد ومختلف.

تتميز أزياء آمال ماهر بانها تبعد عن المبالغة وتميل إلى البساطة، وهو ما يميزها عن غيرها من نجمات الفن و المشاهير، كما تقوم بتنسيق بعض الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة والغير مبالغ فيها.

إليكم الصور….

 

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر
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