عباية ولا فستان... إطلالة إيمي سمير غانم في الأقصر تلفت الأنظار |شاهد

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها في مهرجان الأقصر.

كتبت إيمي سمير غانم على الصور قائلة:"مبسوطه النهاردة الحمد لله بتكريمي في مهرجان الأقصر و مش قادرة أوصف جمال مدينة الأقصر و طيبة ناسها الجدعان.. شكرا جدا علي حبكوا."

تألقت إيمي سمير غانم في الصور بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان أسود طويل يشبه تصميم العباءة ولكنه أتسم ببعض التطريزات المميزة التي زادت من أناقتها.

تزينت إيمي سمير غانم ببعض المجوهرات الجذابة، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم جمعت بين اللون الأسود والأخضر.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إيمي سمير غانم على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة معها.