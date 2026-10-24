لاعب زد : الدوري المصري "مالوش حسابات".. والجميع سيسقط في رحلة "الستة الكبار"

أكد أحمد الصغيري لاعب نادي زد إف سي الحالي وأسوان وفاركو السابق، إن المنافسة على الدوري هذا الموسم ستكون صعبة جدًا، خصوصًا بالنسبة للأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية، وبالتالي من الممكن أن تتأثر مشاركاتها في البطولات المحلية، مثل زد تمامًا.

وقال "الصغيري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: نحاول قدر الإمكان الظهور بشكل جيد في كل المباريات بجميع البطولات، وأهمها التواجد ضمن الستة الكبار في الدوري هذا الموسم، والوصول لأبعد نقطة في الكونفدرالية.

وتابع : الدوري المصري ليس له حسابات وكل موسم أصعب من السابق، ولا يوجد فريق يضمن مكسب مباراة أو الفوز باللقب أيا كان اسمه.

وأضاف لاعب فاركو السابق: الزمالك سينافس بقوة على بطولة الدوري هذا الموسم، مباراة واحدة تجعلك ضمن فرق المربع الذهبي وآخرى تطيح بك إلى منتصف جدول ترتيب دوري أورا، سيراميكا كليوباترا تصدر الدوري الموسم الماضي لفترات لكنه في النهاية لم يتواجد ضمن فرق المربع الذهبي.

وأردف: الدوري المصري ليس له حسابات، وكل الفرق ستسقط وتفقد نقاط، وأولهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، وحاليًا ليس هناك توقعات لمن سيتواجد ضمن الستة الكبار.

وأنهى أحمد الصغيري حديثه: كل المباريات صعبة، الجميع يقاتل من أجل النقطة خصوصًا أمام الفرق الكبيرة، كل الفرق في كامل تركيزها وتريد المنافسة على اللقب بكل قوة.