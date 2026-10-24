قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرسنال يطارد الصدارة أمام إيفرتون في الجولة الثامنة من البريميرليج
بعد شائعات وفاته.. زعيم كوريا الشمالية يصل الصين عبر جسر جديد
"منتدى مصر " يختتم أعماله بمناقشات تضع المواطن في صدارة الأولويات وترسم ملامح المستقبل
الاقتراع السري والأغلبية المطلقة.. البرلمان العربي ينتخب رئيسه ونوابه ورؤساء لجانه
مرموش يقود طموحات توتنهام أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي
سعر الدولار اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 في البنوك
فرص عمل في أوروبا | تفاصيل منتدى انتقال العمالة.. وهذا رابط التقديم
الزمالك يُصعد ضد زيزو.. بلاغ للأموال العامة ومطالبة بـ20 مليون جنيه
صدى البلد تنعى الزميل محمد القاياتي رئيس تحرير برنامج «حقائق وأسرار»
الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت في مصر
أحمد فتوح ينتظر عرضًا سعوديًا لحسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك
النيابة تحقق في واقعة انهيار عقار طنطا وتستمع لأقوال السكان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والدة زينة فاروق تنفي اعتداء مدربها عليها وتتهم مسؤولا سابقا بتنس الطاولة بتصفية حساباته

زبنه
زبنه
ياسمين تيسير

كشفت والدة زينة فاروق، لاعبة التنس الطاولة حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية من قيام مدرب ابنتها بضربها على وجهها خلال مشاركتها ضمن منافسات أسبوع الأمل العالمى للاعبين واللاعبات تحت 12 سنة والذى أقيم بمدينة شيفلد الإنجليزية.

وقالت والدة اللاعبة زينة فاروق، إن مدربها محمد ممتاز مشهود له بالكفاءة وحسن الخلق ولم يضربها على وجهها وكل ما حدث أنه قام بتهويشها ولم يتحرك وجهها في دليل على عدم تعديه عليها بالضرب، وطالبت من الجميع بعدم ترديد تلك الشائعات خاصة أن الغرض منها هو تصفية الحسابات.

وتابعت أن ابنتها زينة بعد هذا الموقف بن تبكي أو تبدي اي انفعال نهائي مما يدل على عدم ضربه لها على وجهها بالقلم.

واعترضت على ما ذكره أمين صندوق الاتحاد المصري لتنس الطاولة السابق، الذي قدم استقالته والذي حاول التهويل من الموضوع بنشره عبر السوشيال ميديا ، وما حدث هو ظلم ببين وانتهاك لخصوصية ابنتها ، مؤكدة أن علاقة كابتن محمد ممتاز وابنتها زينة تصل إلى حد علاقة الاب بابنته هو مدربها منذ كان عمرها 5 سنوات وسافروا مع بعض خلال البطولات في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية وكان حافظ أمين لها.

واختتمت والدة زينة فاروق، لاعبة التنس الطاولة تصريحاتها مؤكدة أنها تبرئ كابتن ممتاز من تهمة ضربه لابنتها على وجهها بالصفع وأنها لن تسمح أن تكون ابنتها ومدربها ضمن مخطط لتصفية الحسابات في مجال تنس الطاولة.

تنس الطاوله الدوري افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟

صن داونز

مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32

علي ماهر

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

خالد الغندور

بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك

المتهمين

الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية

جوهر نبيل

بعد ضربه لها بإنجلترا.. وزير الرياضة يوجه بوقف مدرب زينة فاروق لاعبة تنس الطاولة

سعر الدولار اليوم

بعد تخطيه الـ55.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

صلصة الطماطم حامضة؟.. حيل بسيطة لضبط المذاق أفضل من المحلات

صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها
صلصة الطماطم حامضة؟ حيل بسيطة لضبط مذاقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد