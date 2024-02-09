بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

تصدرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة لها برفقة ابنتها جيهان.

تحرص شام الذهبي على مشاركة متابعيها دائما بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال.

تتمتع شام الذهبي بذوق راقي في اختيار إطلالاتها وأزيائها فهي تميل إلي البساطة وعدم المبالغة في الملابس والإكسسوارات والمجوهرات التي تظهر بها.

شام الذهبي وأبنتها

أما من الناحية الجمالية، تعتمد شام الذهبي على تسريحات الشعر البسيطة للغاية، اما المكياج فتختار الصيحات ذات الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها..

إليكم الصور….

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي

شام الذهبي