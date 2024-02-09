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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

شاهيناز
شاهيناز

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

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تألقت شاهيناز بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت بنطلون باللون الأصفر مع بليزر بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت شاهيناز بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها البسيطة إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شاهيناز
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