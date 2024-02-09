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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة| نورهان منصور تخطف الأنظار..شاهد

نورهان منصور
نورهان منصور

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نورهان منصور في الصور بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ارتدت بلوفر ذا أكمام طويلة ولكنه قصير للغاية كشف عن بطنها و نسقت معه بنطلون جينز واسع.

انتعلت نورهان منصور حذاء مسطحا ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من جاذبيتها، وقد نالت إطلالتها إعجا ب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

نورهان منصور
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