زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة و اتسم بانه دمج بين اللون الأسود و البني.

انتلعت زوجة ماجد المصري بوت طويل باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكوا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.