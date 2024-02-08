عاجل
علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة على التوالي في أذربيجان حدث ليلا| كوريا الشمالية تلغي الاتفاقيات الاقتصادية مع جارتها الجنوبية‎.. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد.. تصريحات نارية لـ إبراهيم حسن أخبار التكنولوجيا | ازاي تسرع الراوتر..أرخص موبايل نوكيا Nokia..أخطر مرحلة قد يصل إليها الذكاء الاصطناعي ننشر تفاصيل برنامج التأهيل الذهني والبدني للناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم" حظهم سيئ..رحمة وزوجها أول يوم بالشقة تحولت لرماد بسبب تسريب الغاز بدمياط|شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

txt

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة و اتسم بانه دمج بين اللون الأسود و البني.

انتلعت زوجة ماجد المصري بوت طويل باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكوا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري ماجد المصري إطلالات زوجة ماجد المصري اخبار زوجة ماجد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

لا يصلح | وصف صادم من ميدو لـ محمد صلاح

ليلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش.. خبير يكشف تلاعب إثيوبيا بالدلائل

فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

موضوعات متعلقة

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ساعة محمد حماقي في جدة تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

قررت الاعتزال علشان أرضي ربنا| صور تكشف عن إطلالات إنجي خطاب

فستان أروى في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة.. سعره غير متوقع

10 صور رومانسية جمعت بين هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. شاهد

سميرة سعيد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

صيام الإسراء والمعراج اليوم.. 8 حقائق لمن لم ينو الصوم حتى الآن

فضل ليلة الإسراء والمعراج.. هل فاتك بطلوع الشمس؟.. انتبه لـ11 حقيقة لا تعرفها

مليار جنيه في شهرين.. تسجيل صوتي يكشف كواليس نصب بلوجر شهيرة على 2000 سيدة

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

أخبار السيارات| سعر هيونداي فيرنا في مصر و فولكس فاجن جولف موديل 2024

ننشر تفاصيل برنامج التأهيل الذهني والبدني للناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

نورهان منصور تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة |شاهد

طريقة عمل فطائر المسخن| بمذاق لا يقاوم

رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

فيديو

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

تفاصيل المكالمة التليفونية بين حسام حسن ومحمد صلاح

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ